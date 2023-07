Tadej Pogacar revancheert zich en sprint ten koste van Jonas Vingegaard naar winst in laatste bergrit Tour de France

Veel spanning in de strijd om het geel was er voor de laatste bergrit niet, maar toch stond er nog wat op het spel in de twintigste etappe door de Vogezen. Wie staan er morgen naast Jonas Vingegaard op het podium in Parijs? Carlos Rodríguez kon nog een positie klimmen in het klassement ten koste van Adam Yates, maar juist de Spanjaard schoof in de afdaling van de eerste klim Ballon d’Alsace onderuit. Hij nam Sepp Kuss (9de in het klassement) mee in zijn val en zorgde daarmee ook voor een scheurtje in het peloton. Jonas Vingegaard zat samen met Dylan van Baarle in de voorste groep, maar liet zich niet veel later terugzakken. Op dat moment smolt alles weer samen, behalve de kopgroep.



Mathieu van der Poel maakte in eerste instantie ook deel uit van die groep, maar uiteindelijk bleven er maar een paar renners over die vervolgens weer gezelschap kregen van een groepje achtervolgers. Giulio Ciccone deed geweldige zaken in het bergklassement door op de eerste vier beklimmingen als eerste boven te komen. Op de Col de la Schlucht was de buit voor de renner van Lidl-Trek binnen: met een juichgebaar passeerde hij de top van de klim.