Team Sky bijt van zich af en stuurt Giro-data Froome naar BBC

Rondom Froome is al maandenlang onrust. Hij kreeg vorig jaar september, enkele dagen nadat hij de Ronde van Spanje won, te horen dat een te hoge dosis salbutamol bij hem was aangetroffen. Hij moest zich daarvoor verantwoorden. De 33-jarige mocht gedurende het onderzoek wel gewoon blijven fietsen. Froome won in mei de Ronde van Italië.

Nu heeft de BBC van Team Sky een omvangrijk document ontvangen, met daarin allerlei informatie over Froome in de Giro. Zo valt er uitgebreid te lezen dat Sky wilde dat Froome kilo's verloor, met welke training en voeding hij dat moest doen, berichten tussen Froome en zijn trainer Tim Kerrison voorafgaand aan etappe 19 (waarin de wielrenner een verpletterende indruk maakte), plannen voor de manier waarop Froome bepaalde etappes moest gaan rijden en allerlei andere cijfers (zoals kracht en hartslag).

Het document roept de nodige vragen op. Zo is het opmerkelijk dat Froome op de Finestre (waar hij de beslissende slag sloeg met een geweldige solo) slechts een hartslag van 154 had. Ook trapte hij daar ruim een uur lang 5,91 watt per uur. Sky reageert daarop door te stellen dat zijn hartslag die dag sowieso al laag was, dat hij vermoeid was - en dus minder diep kon gaan - én dat ze Froome voor iedere bergrit twee kilo lichter willen maken.