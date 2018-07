Ten Dam baalde van slakkengang: 'Nog nooit meegemaakt'

De routinier van Sunweb had versneld, zag twee man in zijn wiel afhaken (,,ze durfden niet'') en hoorde in zijn oortje geen instructies al wist hij ook wel dat dit niet de bedoeling was. ,,Er komen nog bergen aan.'' Daarin moet hij vooral zijn kopman Tom Dumoulin zien bij te staan.

Landgenoot Marco Minnaard en de Fransman Fabian Grellier sloten aan bij Ten Dam, die al snel het nutteloze van zijn poging inzag. ,,Het lolletje was wel over. Ik heb tien kilometer in het wiel van Marco gereden en hem toen succes gewenst.''

Minnaard had een mooie dag gehad, het tweetal werd pas een kilometer of acht voor de streep ingelopen. ,,Het was geweldig met al die Franse fans, maar ook veel Nederlanders: ik heb heel vaak mijn naam gehoord.''