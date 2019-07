Terpstra komt tekort: ‘Parcours pittiger dan gedacht’

,,Ik heb me de eerste week in de Tour rustig gehouden om vandaag mee te zijn”, zei de 35-jarige Beverwijker na afloop bij de NOS. ,,Ik dacht dat dit wel eens een etappe zou zijn waar een ontsnapping kans van slagen zou hebben. Dat bleek ook want Thomas de Gendt won.”



De etappe kende een aantal behoorlijke klimmetjes en dat viel Terpstra in de praktijk wat tegen. ,,Het parcours was pittiger dan gedacht. We kregen twee zware klimmen achter elkaar en die moet je dan proberen te overleven als je in de aanvalt bent. Dat lukte niet. Ik was niet goed genoeg, zoals De Gendt dat vandaag wél was. Maar goed, ik ben hier om aan te vallen dus er komen nog wel dagen dat ik het weer ga proberen.”