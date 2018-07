Terpstra over strijd met peloton: Ze speelden potje Pacman

Smits langer dan een week in het geel, Sanders wint in Pau

20:20 Langer dan een week het geel dragen. Dat lukte alleen Rinaldo Nocentini, Alberto Contador, Thomas Voeckler, Vincenzo Nibali, Bradley Wiggins, Chris Froome, Greg van Avermaet en Geraint Thomas in de laatste tien jaar. Toch mag ook Frank Smits uit Oirschot zich in dit rijtje scharen, want hij mag in de negentiende etappe voor de achtste keer van start in de gele trui in de ED Lezerstour. Bart Sanders was in de achttiende etappe de beste in Pau.