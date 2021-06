Terugblik Etappe 1: ‘Mag ik nog even naar Opi en Omi zwaaien?’

Wout van Aert wint Belgische titel voor overleden vriend (26): ‘Ik heb veel aan hem gedacht’

20 juni Wout van Aert heeft voor de eerste keer de Belgische titel op de weg veroverd. De 26-jarige coureur van de Nederlandse formatie Jumbo-Visma versloeg na een rit over 221,3 kilometer, met start en aankomst in Waregem, zijn medevluchters Edward Theuns en Remco Evenepoel in de sprint.