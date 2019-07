Teunissen blij voor Groenewegen: ‘We weten dat hij de snelste is’

Heel blij was Mike Teunissen dat ploeggenoot Dylan Groenewegen zijn etappezege in de Ronde van Frankrijk eindelijk op zak had.

Teunissen won zelf de eerste rit in de Tour in Brussel toen Groenewegen ten val kwam, maar in de zevende rit naar Chalon-sur-Saône konden de mannen van Jumbo-Visma de sprinter van de ploeg goed in stelling brengen. ,,We weten dat hij de snelste is. We wilden ervoor zorgen dat hij vrijuit kon sprinten”, zei Teunissen.

De sprinttrein van Groenewegen zat al vroeg op kop in de slotkilometers, maar dat was volgens Teunissen niet erg. ,,Je ziet dat Wout van Aert en Amund Grøndahl Jansen zo sterk zijn. We zaten er liever te vroeg, zodat we het juiste wiel konden kiezen. Ik maakte wat ruimte en hij had een aardig wiel. De aanloop naar de sprint was zeker nog niet top, maar dat kon Dylan oplossen.”

Teunissen was vroeg in de zevende etappe betrokken bij een valpartij en zei ook na de finish dat hij naar de dokter moest. ,,Ik viel over de fiets van Tejay van Garderen. Ik heb last van mijn pols en heb zes uur mogen nagenieten van die val. De laatste kilometers ging het wel een beetje beter, maar ik hoop dat ik morgen een beetje ben hersteld.”