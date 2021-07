Teunissen toont zich met vierde plek: ‘Had vertrouwen graag uitbetaald met een zege’

Na de tussensprint reed Teunissen samen met dertien andere renners naar de kopgroep van zes man toe. ,,Ik voelde me goed. Ik heb tweeënhalve week veel werk verzet voor de ploeg en ben ook gevallen. Dat vergeten mensen wel eens”, aldus Teunissen. ,,Het viel me mee dat ik me nog zo goed voelde en dat ik nog een kans heb kregen van de ploeg om voor de overwinning te gaan.”



Dat is ook de reden dat Teunissen enigszins baalt van de vierde plek. ,,Ik had het vertrouwen van de ploeg graag uitbetaald met een overwinning, dat is niet gelukt. Maar het is wel een mooie ereplaats.”



In de finale reed Mohoric solo weg uit de sterke kopgroep waar ook Teunissen deel van uitmaakte. ,,Ik moest een beetje gokken, er waren veel sterke mannen en ploegen met meerdere renners. Dit zijn wel de mooiere etappes, leuker dan een bergrit waarin ik moet wachten tot ik gelost word. Mohoric was zeker sterk, hij liep alleen maar uit terwijl wij op een gegeven moment goed ronddraaiden. Eigenlijk zitten er alleen maar goede renners hier. Ik zag veel jongens met rugnummer 1 als kaderplaatje.”