Tien conclusies na de eerste tien etappes in de Tour

Oké, oké. Het is tijd. Het peloton heeft nog geen Pyrenee of Alp gezien, maar dat maakt niet uit. De Tour is halverwege, dus hier komen de tien belangrijkste voorbarige conclusies:



1. Vlakke ritten anno 2019: 180 man rijden een uur of vijf door Frankrijk en aan het einde wint er een mannetje in een geel met zwart shirt. Het wordt waarschijnlijk pas weer écht spannend als Dylan Groenewegen, Mike Teunissen en Wout van Aert een keer tégen elkaar gaan sprinten.



2. Je mag de gele trui niet meer aantrekken als je geen foto’s van jezelf kan laten zien waarop je met je fiets op je schouder door de modder rent. De tijd is voorbij dat we ons met z’n allen verkneukelen over de niche die veldrijden heet. Teunissen, Alaphilippe, Van Aert, en zelfs Ciccone – allemaal hebben ze gecrosst. En dan te bedenken dat de beste veldrijder van allemaal er nog niet eens bij is. Help.



3. Ongelofelijk maar waar: Richie Porte zit na tien ritten nog steeds op zijn fiets.



4. Leuk en aardig, die bergetappes. Maar de échte verschillen worden gemaakt in de wind. Thibaut Pinot, Jakob Fuglsang en Mikel Landa verloren eergisteren in de waaieretappe méér tijd dan in een gemiddelde Alpenrit met vijf cols. Het is wachten op een derde Tourweek met daarin zes passages van de Afsluitdijk (en noordwest vijf).



5. Nieuw wereldrecord spookrijden voor Emanuel Buchmann. Hij verbetert het oude record van Denis Menchov door nog tweehonderdzestien kilometer extra niet op te vallen. Buchmann staat halverwege de Tour vijfde in het klassement zonder één keer genoemd te zijn door commentatoren. Hij waarde als een geest door het peloton; het is maar de vraag of er íemand is geweest die hem heeft zien fietsen. Zelfs zijn eigen moeder heeft hem nog niet herkend.



6. De Tourorganisatie heeft een boete van enkele duizenden euro’s uitgedeeld aan de bestuurder van de cameramotor nummer twee. Hij reed veel te ver vóór Thibaut Pinot toen hij de slag miste op weg naar Albi. De jury overweegt om Pinot de verloren tijd alsnog kwijt te schelden. ,,Waar gaat deze wereld heen als je niet als Fransman niet meer kunt vertrouwen op Franse cameramotoren?”



7. Iets met ketonen. Wat precies, dat maakt niet uit. Er is toch niemand die zich er echt in verdiept. Als het woord ‘wonderdrankje’ er maar in voorkomt.



8. Geraint Thomas en Egan Bernal zijn het eens geworden over wie de Tour mag winnen. Dave Brailsford zal in Val Thorens een muntje opgooien. Kop: Thomas. Munt: Bernal.



9. Alejandro Valverde is hier om in dienst van de ploeg te rijden. Echt waar. (Nee, écht!)



10. Deze Tour is tot nog toe honderd keer leuker dan de zeven voorgaande Tours bij elkaar.