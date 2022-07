Tijdrijder Bauke Mollema oogst opnieuw applaus: ‘Jammer dat ik wat informatie miste’

Bauke Mollema keek tevreden terug op zijn indrukwekkende optreden in de lange tijdrit in de Tour de France. De 35-jarige renner van Trek-Segafredo eindigde uiteindelijk als zesde . ,,Ik ben heel tevreden.”

,,Het ging best lekker voor mijn gevoel”, zei Mollema bij de NOS bij de NOS. ,,Ik had niet echt een idee, want mijn communicatie deed het na 15 kilometer niet meer. Dat is jammer, want daardoor miste ik wat informatie over de tussentijden, maar ik ben de bochten goed blijven nemen. Ik denk wel dat ik een goede tijdrit heb gereden en dat het een mooi resultaat wordt.”

Mollema, onlangs winnaar van het nationaal kampioenschap tijdrijden en negende in de openingstijdrit van deze Tour, hoopte in ieder geval bij de beste tien te rijden. ,,Ik rij sinds vorig jaar goede tijdritten en zie ze met vertrouwen tegemoet. Ik hoopte in de top 10 te rijden en op een superdag zo rond de vijfde plaats.”

Dat lukte Mollema met een tijdritpak dat deze week nog speciaal op maat was gemaakt voor hem. Hij gaf uiteindelijk 1.22 minuut toe op winnaar Wout van Aert. ,,We rijden niet zo veel lange tijdritten. Dit was de langste die ik in een paar jaar heb gereden. Met de hitte was het heel zwaar, met name op het steile klimmetje naar de finish. Maar ik heb alles gegeven en ben heel tevreden.”

Volledig scherm Bauke Mollema. © BELGA

