Tim Versweyveld is de sprintkoning van de ED Lezerstour

Martin niet meer van start in Tour

19:38 Tony Martin gaat morgen niet meer van start in de negende etappe van de Tour de France. De Duitser van Katoesja was zaterdag betrokken bij een massale valpartij en bereikte gehavend de finish in Amiens. Uit onderzoek is gebleken dat hij een breuk in een van zijn wervels heeft opgelopen, meldde zijn ploeg Katoesja.