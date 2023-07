Tour de France 2023 | Alle remmen los op historische grond van Puy de Dôme

Voorbeschouwing 9de etappeVandaag is het niet tijd voor zomaar een bergetappe, maar een etappe met een flink historisch tintje. De Puy de Dôme keert na maar liefst 35 jaar afwezigheid weer terug in de Tour de France. Normaal is de gedoofde vulkaan gesloten voor fietsverkeer, maar speciaal voor de Tour mag er weer op historische grond gereden worden.

Want historisch is de Puy de Dôme in het Centraal Massief wel. Vooral het gevecht tussen Raymond Poulidor en Jacques Anquetil in 1964 doet bij veel oudere wielerliefhebbers een belletje rinkelen. Op die klim nam Poulidor afstand van Anquetil, maar bleek zijn voorsprong niet genoeg te zijn om Anquetil in de afsluitende tijdrit van een vijfde eindzege af te houden.

Voor Mathieu van der Poel is dit een speciale rit. Zijn in 2021 overleden opa woonde in Saint-Léonard-de-Noblat, de startplaats van vandaag. ,,Ik heb er vroeger veel tijd doorgebracht. De laatste keer dat ik er was, was bij de begrafenis van mijn opa", zei hij daar al over.

Het is echter de vraag of Van der Poel vandaag in de regio Auvergne een rol van betekenis kan spelen. Het begin van de etappe is op papier wel op zijn lijf geschreven. Veel heuveltjes, waaronder twee van vierde categorie en een van derde categorie, maar verder blijven de lange beklimmingen het peloton bespaard. Over glooiende wegen wordt er naar de voet van de Puy de Dôme gereden.

Puy de Dôme

Dan begint voor de renners de ellende: een 13,3 kilometer lange klim van 7,7 procent gemiddeld. Het begin van de Puy gaat nog wel en komt niet boven de 8 procent uit, maar het laatste deel is juist weer loeizwaar en komt niet onder de 11 procent. Wie wint de tweede aankomst bergop en mag in de gele trui pronken op de eerste rustdag?



Dat we een nieuwe aankomst op de gedoofde vulkaan krijgen staat wel vast. Eerst deelde Jonas Vingegaard een tik uit aan Tadej Pogacar, daarna sloeg de Sloveen keihard terug. In het klassement heeft Vingegaard een voorsprong van 25 seconden op Pogacar. Blijft Vingegaard in het geel of slaat Pogacar voor de tweede bergrit op rij een slag? Hoe dan ook: we krijgen een geweldige koers.

De 9de etappe Tour de France 2023 in het kort:

Type rit: bergrit

Afstand: 182,4 kilometer

Start: 13.45 uur in Saint-Léonard de Noblat

Finish: tussen 18.05 uur en 18.33 in Puy de Dôme

