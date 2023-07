Tour de France 2023 | Sprinten op de macht in Limoges, ideale aankomst voor Mathieu van der Poel?

De meest optimistische sprinter telt tot en met deze achtste etappe vier hele kansen, maar rappe mannen met iets minder goede klimbenen komen niet verder dan drie echte mogelijkheden. Vandaag is zo’n ‘halve kans’, want hoewel het parkoers zo goed als vlak lijkt is het einde erg zwaar. De rit van Libourne naar Limoges is heuvelachtig en telt in de laatste zestien kilometer nog twee klimmetjes van vierde categorie. Een echte massasprint? Kleine kans. In de eerste 120 van 200 kilometer is het parkoers zo goed als vlak. Na 79 kilometer wordt in Tocane-Saint-Apre gesprint om de punten en na 130 kilometer wacht met de Côte de Champs-Romain een vervelend klimmetje van bijna drie kilometer aan 5,2 procent gemiddeld. Vanaf dat moment is het eigenlijk niet meer helemaal vlak.

Sprinten op de macht

Echt steil zijn de Côte de Masmont en Côte de Condat-sur-Vienne in de finale niet, maar ze kunnen wel als een ideale springplank fungeren voor avonturiers om het verschil te maken of voor type sprinters als Biniam Girmay en Mathieu van der Poel om de bonkige soortgenoten overboord te gooien.



In de laatste kilometer loopt de weg nog met zo’n 4 à 5 procent omhoog. Een sprint op de macht, dus. Wie moeten we dan in de gaten houden? Naast Girmay en Van der Poel moet je ook denken aan Wout van Aert, die vrijdag een snipperdag nam om voor deze rit fris te zijn. In mindere mate is dit een geschikte aankomst voor een type als Bryan Coquard, klein en explosief. Mocht Peter Sagan zijn vorm van jaren geleden plots te pakken krijgen, is hij dé man om in de gaten te houden. Maar de kans dat je de Staatsloterij wint is momenteel een stuk groter.