Tour de France 2023 | Wisselen of doorrijden? Alle kaarten op tafel in tijdrit met finish bergop

Op het menu deze week twee bergritten, een overgangsetappe en twee sprintkansen. Maar we beginnen vandaag met een race tegen de klok. De tijdritspecialisten komen er in deze 110de editie van de Tour de France maar bekaaid van af. Een totaal van 22,4 tijdritkilometers over 21 Touretappes stelt natuurlijk niets voor. Maar het kan nog erger voor de liefhebbers van de tijdrit: de enige tijdrit is ook nog eens een klimtijdrit, want na zestien kilometer moet er richting Combloux geklommen worden.



Na een korte aanloop vals plat wacht de eerste hindernis, de Côte de la Cascade de Coeur. Die klim is anderhalve kilometer lang en loopt gemiddeld met 8 procent omhoog. Pittig dus. Daarna gaat het in dalende lijn richting Domancy, waar de gelijknamige klim begint. Het eerste deel is erg zwaar met een gemiddelde van 9,4 procent over 2,5 kilometer. Daarna zwakt de klim iets af, maar is er amper tijd en ruimte om bij te komen. Het wordt stoempen richting de finish terwijl de weg alsnog met bijna 6 procent omhoog loopt in de laatste twee kilometer.