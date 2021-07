Tour Podcast | ‘Complimenten voor de renners’

Column Thijs Zonneveld | Sint-Marks carrière was dood en begraven, maar hij danst nu op zijn eigen graf

1 juli Columnist Thijs Zonneveld over de wederopstanding van Mark Cavendish. ‘Dat hij nu ook weer wint alsof de tijd tien jaar terug is gedraaid is een wederopstanding waarvoor ze je in vroeger tijden heilig voor hadden verklaard.’