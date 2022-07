Tour-rit 7 met aankomst bergop: dit krijgen de renners vandaag voorgeschoteld

We hebben er even op moet wachten, maar vandaag staat dan eindelijk de eerste serieuze klim van deze Tour de France op het programma. Normaal gesproken zou je dan zeggen dat de klassementsrenners met de billen bloot moeten. Dat ligt dit jaar iets anders, want Tadej Pogacar heeft al aangetoond er opnieuw met kop en schouders bovenuit te steken. Terwijl we nu pas zijn favoriete terrein betreden.



Deze Vogezen-rit zal de Tour ongetwijfeld in een volgende plooi leggen. Om 13.05 uur zetten de renners zich in beweging en rond 17.15 uur is de finish. De eerste helft van de etappe is grotendeels vlak, waarna twee cols van 3de categorie en de slotklim naar La Super Planche des Belles Filles volgen. De laatste kilometer is onverhard met stukken tot liefst 24 procent stijging. Spektakel dus.



De etappe lijkt geschikt voor avonturiers. Bauke Mollema heeft zich tot nu toe gedeisd gehouden, maar zal deze rit omcirkeld hebben. En wat te denken van Chris Froome? De viervoudig Tour-winnaar is niet meer de grootheid van weleer, maar heeft goede herinneringen aan ‘de plank van de mooie meisjes’ - hij won er in 2012 zijn eerste Tour-rit - en mikt misschien wel op een plek in de vroege vlucht.