Tourbaas Prudhomme ziet in afwezigheid Froome geen nadeel

Zeker Bernal heeft indruk gemaakt op Prudhomme. ,,De eerste keer dat hij opviel was toen hij twee jaar geleden de Tour de l'Avenir won. Dit jaar, in Parijs-Nice, kreeg hij na de finish op de Col du Turini de gele trui uitgereikt uit handen van Eddy Merckx. Ik zag dat als een teken dat we later nog mooie dingen van Bernal konden verwachten." Later is nu, zegt Prudhomme die de Colombiaan onlangs de Ronde van Zwitserland zag winnen. ,,Nu is de vraag hoe hij drie weken omgaat met de kolossale druk, al herinner ik me nog hoe hij vorig jaar in de derde Tourweek Froome in het hooggebergte kon bijstaan.”



