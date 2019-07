Trentin trots op ritzege: ‘Speciaal om met een solo te winnen’

Rowe én Jum­bo-ren­ner Martin gediskwali­fi­ceerd na incident

19:44 Tony Martin van Team Jumbo-Visma is uit de Tour de France gezet. De aanleiding is een ruzie die hij onderweg had met Luke Rowe (Team Ineos), ook de Welshman is gediskwalificeerd. Daardoor heeft zowel Steven Kruijswijk als Geraint Thomas een helper minder.