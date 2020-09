UCI strooit zout in de wond met geldboetes voor Jumbo-Visma

57 seconden Roglic nog steeds stevig in geel: ‘Zware dagen, maar de ploeg heeft geweldig werk geleverd’

17 september Primoz Roglic is weer een dag dichter bij de eindzege in de Tour de France. De Sloveen van Jumbo-Visma zag zijn gele trui donderdag in de laatste bergrit geen moment in gevaar komen. ,,Het waren twee zware dagen, maar de ploeg heeft geweldig gewerkt. Ik zat altijd op de juiste plek. Weer een dag voorbij”, vertelde Roglic, die 57 seconden voorsprong heeft op zijn landgenoot Tadej Pogacar.