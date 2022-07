Uitslagen en klassementen Tour de France 2022 | Pogacar loopt weer stukje uit op concurrenten

Even leek Jonas Vingegaard een kleine tik uit te delen aan Tadej Pogacar, maar vlak voor de streep bleek het toch de Sloveen die de sterkste was vandaag. Zo breidt de topfavoriet zijn voorsprong weer een stukje uit met bonificatieseconden. Toch is Pogacar nog niet van de Deen af deze Tour de France. Vingegaard staat binnen schootsafstand. Bekijk hieronder alle uitslagen, klassementen, deelnemers én het rittenschema.