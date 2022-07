Uitslagen en klassementen Tour de France 2022 | Van Aert stevig in groen, Pogacar met gele trui rustdag in

Boerenpro­tes­ten dwingen 35 vrachtwa­gens van Movico uit Deurne tot omweg richting Tour de France

Een colonne van 35 grote vrachtwagens vol Deurnese onderdelen voor de Tour de France is maandagavond aanbeland in Noord-Frankrijk. Dinsdagochtend om zes uur zorgt een mierenhoop van 55 mannen en vrouwen ervoor dat alles binnen drie uur is opgebouwd. Van finishboog tot startdorp. Door de aangekondigde boerenprotesten begon het transport wel met een omweg.

5 juli