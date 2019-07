Van Aert hield zich in voor tijdrit: ‘Voel me nog zeer goed’

De eerste Pyreneeënrit deed van Aert het donderdag kalmpjes aan. ,,Het is moeilijk te zeggen op hoeveel procent ik bergop reed, maar dat zal ongeveer op een trainingsritme zijn geweest”, keek hij terug. Van Aert hield slechts twee renners achter zich en finishte op meer dan 25 minuten van ritwinnaar Simon Yates.



,,Als je in de Tour bent, moet je keuzes maken", legde Van Aert, die al de tiende rit op zijn naam schreef, uit. ,,De tijdrit is een mooie kans en dat heb ik zeker in mijn achterhoofd gehad vandaag. Ik wil graag een goede tijdrit rijden en ik wil vlammen. Ik heb al veel gegeven in deze Tour, al krachten verspild en je kan zo'n tijdrit niet vooraf voorspellen. Maar ik voel me de laatste dagen nog steeds zeer goed. Iedereen verspilt hier veel krachten.”



Van Aert hield in de tijdrit van de Dauphiné over 26 kilometer concurrenten als Tejay van Garderen en Tom Dumoulin ruim achter zich. In Pau, over 27 kilometer, zijn met name de Duitser Tony Martin en de Brit Geraint Thomas de verwachte concurrenten.