Van Aert na dagsucces: ‘Nu nog meer motivatie om te knechten’

Bol zit niet bij pakken neer: 'Perfecte sprint, maar Wout is in supervorm'

19:24 Natuurlijk had Cees Bol vanmiddag zwaar de pé in dat hij alleen in Wout van Aert zijn meerdere moest erkennen, maar de sprinter van Sunweb vond niet dat hij zichzelf veel kon verwijten. ,,Het was nagenoeg perfect, alleen kwam er één iemand langszij die beter was. Je hoeft maar naar zijn palmares te kijken de laatste weken en je weet dat Wout in een supervorm verkeert. Hij is niet te kloppen.”