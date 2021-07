Van der Poel houdt geel na spectaculaire heuvelrit in Tour de France, fraaie dagzege Mohoric

Vrouw die valpartij in Tour veroorzaak­te ‘schaamt’ zich, organisa­tie trekt klacht in

15:52 De vrouw die voor een massale valpartij in het peloton zorgde in de openingsrit van de Tour de France heeft voor het eerst van zich laten horen. De 31-jarige Française werd eergisteren in voorlopige hechtenis genomen, maar is na verhoor weer vrijgelaten. Ze schaamt zich naar eigen zeggen om de gebeurtenissen. Tourorganisatie ASO dient geen klacht in, de rennersvakbond CPA doet dat wel.