Van Poppel mikt op sprintzege in Tour de France: ‘Met vertrouwen aan de start’

,,Iedere etappe is van belang. We denken een goed klassement te kunnen rijden met Louis Meintjes en sprints te kunnen winnen met Danny van Poppel. We hebben een uitgebalanceerd team met temporijders, sprinters en klimmers, die in verschillende etappes uit de voeten kunnen.”

Van Poppel: ‘Met vertrouwen aan start’

Van Poppel (27) neemt opnieuw aan de Tour de France deel, na deelnames in 2013 en 2014. ,,Ik voel me klaar om in de sprints voorop mee te doen”, zegt hij. ,,Ik heb goede herinneringen aan de Tour. Ik heb veel gekoerst dit jaar en aan mijn sprint gewerkt. Ik reed een goede Ronde van België. Ik verschijn in Frankrijk met vertrouwen aan de start.”



Het team draait ook rond de Zuid-Afrikaan Meintjes, achtste in de Tour de France van 2016 en 2017. “Ik ben in goede vorm, na een uitstekende voorbereiding”, verklaarde Meintjes. “Mijn doel is om zo hoog mogelijk te eindigen in het klassement. Een plek in de top 10 zou prachtig zijn, al weet je dat in de Tour niets is te voorspellen. Er gebeuren altijd onverwachte dingen.”