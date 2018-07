Verberne niet van het podium af te slaan, wie stopt Smits nog?

Na zijn overwinning in Laruns bleef Wilbertus Verberne gisteren zo lang feesten dat zijn ploegleider zich vooraf afvroeg of de Astenaar überhaupt van start kon gaan in de tijdrit. Blijkbaar is Verberne brak bijna net zo goed als helemaal nuchter, want ook in de tijdrit belandde hij op het podium; ditmaal als nummer twee.

Alleen Theo Boormans was sterker in de individuele tijdrit dan Verberne. De tijdritspecialist uit Hoogeloon bleef de vorige etappewinnaar met vijf punten voor, een aardig gat voor de tijdrit. Theo van de Goor en Rob Rintjema werden namelijk met hetzelfde puntenaantal, 335, derde. Astenaar Verberne had de etappe al kunnen winnen door Sky-knecht Michal Kwiatkowski in zijn team op te stellen, dan had hij met 21 punten verschil gewonnen. In het algemeen klassement kwam Verbernes eindsprint te vroeg. Hij staat nog altijd 331ste.

Voor de stand om de gele trui maakte de tijdrit weinig verschil, maar wat maakt eigenlijk nog wel verschil als we naar de gele trui kijken? Als in de tijden waarin Eddy Merckx de Tour de France domineerde, gaat Frank Smits af op de eindzege in de ED Lezerstour. Want zelfs al verliest de Oirschottenaar tien punten in de tijdrit op zijn naaste belager, zijn voorsprong voor de laatste rit is nog altijd 65 punten op Jan van Gestel.