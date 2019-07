Verhoeven trotse ploegleider: ‘Van Aert is een grote meneer’

Van Aert bleef in Albi verrassend veel sprinters voor. De Belg mocht voor zijn eigen kansen gaan omdat Dylan Groenewegen niet meer bij de voorste groep zat. Verhoeven: ,,Ons nadeel was dat alle sprinters mee waren, behalve Dylan. Wout moest de beste mannen van het ‘pak’ kloppen. Daar hoop je wel op, want je weet hoe snel hij is en hoe goed hij in vorm steekt. En in het Critérium du Dauphiné heeft hij al bewezen dat hij die mannen kan kloppen”, aldus Verhoeven.



,,Zijn sprint hier was ongelooflijk goed en tekent zijn talent. Hij heeft Elia Viviani gewoon in een rechtstreeks duel geklopt. Dat zegt wel wat. Hij is een grote meneer.”