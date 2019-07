Verloren van zijn ploeg, maar nog meer van zichzelf

Ze konden allemaal de klere krijgen. Hij stuurde naar rechts, kneep in zijn remmen en zette zijn fiets tegen de auto van de verzorger. Zonder waarschuwing, zonder uitleg. Halverwege de etappe was hij was ineens foetsie.



Van het ene moment op het andere verdween Rohan Dennis uit de Tour.



Kwijt tijdens de wedstrijd. Het deed me denken aan mijn twee Chinese ploegmaats die ooit opgaven tijdens de Ronde van Overijssel. Ze kenden de weg niet, ze konden de borden niet lezen en ze spraken geen woord Engels. Er moest een noodoproep op RTV Oost aan te pas komen om ze weer terug te vinden – uuuuuuuuuren na afloop van de koers werden ze afgeleverd bij de finish door een boer die ze ergens in de berm had gevonden.



Zo ver kwam het niet bij Dennis. Nog geen kwartier nadat zijn ploeg er een paniekerige tweet had uitgestuurd, werd hij gevonden. Nota bene gewoon in de bus van zijn eigen ploeg – Bahrein-Merida. (Misschien zat hij onder een stoel verstopt, net als vroeger, aan het einde van het schoolreisje naar de Apenheul.) Daarna werd het nog een grotere soap. Dennis zelf wilde geen commentaar geven, zijn ploegleider – Gorazd Stangelj – stamelde in een zee van microfoons dat hij het ook allemaal niet wist.