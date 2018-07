Versweyveld is de Sagan van de ED Lezerstour: dagzege en gele trui

Versweyveld kwam zaterdag in de eerste etappe nog als vijfde over de streep in de rit naar Fontenay-le-Comte, maar een dag later in de etappe naar La Roche-sur-Yon had de Eindhovenaar de benen zoals Floyd Landis ze had in de Tour van 2006. De dopinggeruchten rondom Versweyveld kunnen echter meteen worden verwezen naar het land der fabelen, want de Eindhovenaar zette gewoonweg de poppetjes op de goede plekken.