Vlak na start etappe 14 gaat het flink mis: Tour de France raakt klassementsrenners kwijt na valpartijen

De valpartij vond na amper zeven kilometer plaats in een flauwe, waarschijnlijk natte, bocht. De Spanjaard Antonio Pedrero was een van de zwaarste slachtoffers. De renner van Movistar verdween in een ambulance. Ook Louis Meintjes kwam hard met het asfalt in aanraking. De Zuid-Afrikaan raakte geblesseerd aan zijn schouder en werd door de Tourdokter behandeld. Niet veel later volgde ook zijn opgave. Daardoor moet de Tour verder zonder de nummer 13 van het algemeen klassement. Ook Wilco Kelderman, Sepp Kuss en Nathan Van Hooydonck van Jumbo-Visma gingen onderuit. Zij konden hun weg wel vervolgen. Onder anderen Maxim Van Gils (vrijdag nog tweede), Esteban Chaves, Jai Hindley, Mike Teunissen, Fred Wright en Frederik Frison gingen ook onderuit. Zij konden ook door, al gaf Chaves vijftien kilometer later alsnog op. Bijna direct na de val werd de rit al geneutraliseerd door de wedstrijdjury. Na een halfuur oponthoud kon de etappe weer verder.

Helaas blijft het niet bij de opgaves van Meintjes, Pedrero en Chaves, want na een nieuwe valpartij moest ook Romain Bardet de koers verlaten. De kopman van DSM-Firmenich schoof na ongeveer dertig kilometer onderuit en stond negentiende in de rangschikking. James Shaw kneep niet veel later ook in zijn remmen, hij was betrokken bij de eerste valpartij.



Later in de etappe volgden ook nog de opgaves van Ramon Sinkeldam (Alpecin-Deceuninck) en Ruben Guerreiro, die als tweede Movistar-renner vandaag in de remmen moest knijpen.