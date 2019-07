Vluchter Terpstra: ‘De klimmen waren te zwaar voor mij’

,,Het was iets meer klimmen dan ik gedacht had. En Thomas De Gendt reed ook gewoon als een raket,” zegt Terpstra kort na de etappe, waarbij voor het eerst bij de eerste 100 eindigde. ,,We hadden constant druk vanachter. Dus we moesten ook wel doorrijden en zeker op dat middelste deel van de etappe met een paar echt zware en steile klimmen. Dat moest ik overleven, maar dat is me net niet gelukt. Die klimmen waren voor mij te zwaar.”

Slecht voorjaar

De 35-jarige Noord-Hollander kende een mislukt voorjaar, nadat hij zwaar ten val was gekomen in de Ronde van Vlaanderen en pas in mei weer zijn rentree in het peloton kon maken. In deze Tour was het eerste keer dat Terpstra in de aanval was. In 2009 won hij in het Criterium du Dauphiné een etappe die in Saint-Étienne finishte. ,,Het parcours was pittiger dan ik hoopte”, gaf hij toe. ,,Over een paar dagen ga ik het weer proberen. Ik ben hier voor de aanval.”