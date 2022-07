Wéér feest voor Jumbo-Visma in Tour de France: Jonas Vingegaard brengt geel naar Parijs, Wout van Aert wint tijdrit

Het kan deze dagen niet op voor de Nederlandse formatie. Van Aert maakte zijn rol als topfavoriet waar door de 40,7 kilometer lange tijdrit van Lacapelle-Marival naar Rocamadour op zijn naam te schrijven. Het is zijn derde etappezege in deze Tour en zijn negende in totaal. Spannend werd het wel, want Vingegaard gaf uiteindelijk slechts 19 seconden toe op zijn Belgische ploegmaat. De Deense geletruidrager heeft nu in het klassement 3.34 voorsprong op Tadej Pogacar, die derde werd in de race tegen de klok. Daarachter bevestigde Geraint Thomas met een vierde plek dat hij terecht op het eindpodium van deze Ronde van Frankrijk gaat eindigen. De Italiaanse wereldkampioen Filippo Ganna zat lang op de hotseat , maar moest uiteindelijk genoegen nemen met een vijfde stek.

Uitstekende tijdrit Mollema

Bauke Mollema reed een geweldige tijdrit en eindigde als zesde op 1.22 van Van Aert, die ook nog terloops de prijs voor de Superstrijdlust ontving. David Gaudu is geen begenadigd tijdrijder, maar zag zijn vierde plek in het klassement niet meer in gevaar komen. Aleksandr Vlasov peuzelde zoals verwacht Nairo Quintana en Louis Meintjes op in de tijdrit, en steeg naar de vijfde positie.



Er is nog één etappe te gaan in de Tour de France. Morgen wordt er traditiegetrouw gefinisht op de Champs-Élysées. Daar mogen Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen zich na drie zware weken opmaken voor een massasprint. De eindzege van Jonas Vingegaard zal in elk geval niet meer in gevaar komen. Het is de eerste Tourwinst van hem én van zijn ploeg Jumbo-Visma.