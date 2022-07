Wielerpsycholoog Martijn Tusveld over valangst en zijn studie: ‘Wil niet alleen maar bezig zijn met fietsen’

Door Daniël Dwarswaard



Vijf chirurgische ingrepen, 38 ziekenhuisafspraken, 18 keer naar de tandarts, 33 afspraken bij de orthodontist. Precies 975 dagen na zijn zware crash in Parijs-Nice van 2019 was het gebit van Martijn Tusveld weer helemaal hersteld. De zware val van toen heeft de DSM-coureur nooit tegengehouden om opnieuw met 100 kilometer per uur van een berg af te zeilen.



Tusveld stapte vlak na zijn ongeluk op eigen initiatief naar een psycholoog. ,,Om te praten over valangst. Eigenlijk vooral om te voorkomen dat ik valangst zou krijgen’’, zegt Tusveld. ,,Om er preventief iets aan te doen. Dat heeft me geholpen om weer te gaan racen zonder het zien van gevaren. Ik weet natuurlijk niet hoe het was geweest zonder die hulp. Maar het was een goede keuze.’’