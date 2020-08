Wout Poels hervat Tour met gebroken rib: ‘Het is behoorlijk pijnlijk’

Dit krijgen de renners voor hun kiezen bij de start van de Tour

29 augustus Met de dreiging van coronagevallen zo veel mogelijk uitgesloten, gaat de Tour de France zaterdag alsnog van start. Twee maanden later dan gepland door het wereldwijd verspreide virus en met tal van maatregelen vertrekt het peloton vanaf de Place Masséna in Nice. ,,Dit is de dag waarvan ik dit jaar niet meer had verwacht dat die zou komen”, aldus Thijs Zonneveld in de podcast voor rit één. ,,Namelijk de dag dat de Tour begint.”