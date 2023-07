Wout van Aert dag na vertrek uit Tour de France vader geworden van zoon

Wout van Aert is vader geworden van een zoon. De Belgische renner, die woensdagavond de Tour de France verliet vanwege de aanstaande bevalling van zijn vrouw, ging gisteren niet meer van start in de achttiende etappe. Het bleek de perfecte timing: Van Aert was op tijd om de geboorte van zijn tweede kind mee te maken.

Volledig scherm Wout van Aert. © BELGA, Instagram

Van Aert gaf vlak voor de start van de Tour al aan dat hij niet zeker wist of hij Parijs zou halen. Zijn vrouw Sarah De Bie was namelijk hoogzwanger. ,,Ik houd er rekening mee dat ik in de Tour elk moment naar huis kan gaan. Ik wil de geboorte van ons kindje absoluut niet missen”, zei de Belgische renner. Van Aert en De Bie hebben al een zoontje, Georges (2). De Bie is gisteren bevallen, zo laat ze weten op haar Instagram-account. Het kind heet Jerome.

,,Zoals iedereen weet is Sarah zwanger en begint het een beetje te dringen thuis”, verklaarde Van Aert zijn vertrek op het Twitter-account van zijn ploeg Jumbo-Visma. ,,In overeenkomst met de ploeg hebben we beslist dat mijn plek nu thuis is. We hebben met de dokter gesproken en die vertelt dat de geboorte eraan zit te komen, dus daarom hebben we die beslissing genomen.’’

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Voor Van Aert is het een makkelijke keuze de Tour te verlaten. ,,Aan de ene kant is het een raar gevoel, maar het is geen dilemma. Ik heb altijd voor mezelf voor ogen gehad dat ik naar huis zou gaan als mijn vrouw aangaf dat ze mij nodig had, en die tijd is gekomen. Ik heb het gisteren verteld aan de jongens en zij staan honderd procent achter mijn keuze.’’

De Belg is een van de grote blikvangers bij Jumbo-Visma, dat met Jonas Vingegaard over de geletruidrager van de Tour de France beschikt. Van Aert bezette de 23ste plek in het algemeen klassement en werd de laatste weken geprezen vanwege zijn beulswerk en aanvallende stijl, waarom hij sowieso al bekend staat. Het lukte hem in deze editie van de Tour echter niet om zelf een etappe te winnen, iets wat hij de voorgaande vier jaar wel presteerde.

Ik kan zeker positief terugkij­ken op deze Tour. Wout van Aert

Van Aert over het uitblijven van een persoonlijk succes in deze Tour: ,,Ik denk dat ik heel vaak de benen had om een rit te winnen, maar het is jammer dat het er niet van gekomen is.’’ Toch kijkt hij met een goed gevoel terug op deze editie van de Ronde van Frankrijk. ,,De beleving hier met de jongens was weer fantastisch en we hebben weer kunnen knokken voor de doelen die we gesteld hebben. Ik kan zeker positief terugkijken op deze Tour. Ik zal hem voor altijd onthouden als de Tour waarin ik dagelijks naar huis belde.”

Groene trui

Van Aert won vorig jaar nog de groene trui in de Tour. Nu stond de Belg op de vierde plek in het puntenklassement. Zijn ploeg Jumbo-Visma zal de gele trui de laatste dagen moeten verdedigen zonder de inbreng van Van Aert. De voorsprong van Vingegaard op naaste achtervolger Tadej Pogacar bedraagt liefst 7 minuten en 35 seconden.

Bekijk hier de voorbeschouwing op de achttiende etappe:

Tour de France 2023

• Bekijk hier het rittenschema, de uitslagen en alle klassementen

• Bekijk hier al onze video's uit de Ronde van Frankrijk

Blijf met In Het Wiel-video's, nieuws, podcasts, reportages, alle uitslagen en klassementen én premiumverhalen van onze verslaggevers Daniël Dwarswaard, Daan Hakkenberg en Thijs Zonneveld volledig op de hoogte van de Tour de France 2023 op ons speciale Tour de France-dossier.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze wielervideo’s

Beluister hier al onze wielerpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.