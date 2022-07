Wout van Aert gaat ‘genieten’ van tweede dagsucces in Tour de France: ‘Ik wachtte op dat moment’

Wout van Aert boekte in Lausanne zijn tweede dagzege in de Tour de France. De Belg van Jumbo-Visma was op het slotklimmetje van de achtste etappe te sterk voor de concurrentie. In de groene trui mocht hij juichen. ,,Het was een mooie kans om veel punten te pakken voor het puntenklassement", aldus Van Aert in het flashinterview.

,,Ik ben natuurlijk heel blij", begon Van Aert zijn relaas. ,,De ploeg heeft er alles aan gedaan om de kopgroep terug te pakken. Dan moet je het eigenlijk ook wel afmaken. Het was een heel lastige beklimming aan het einde. Ik moest echt strijden om in het wiel van de renners van UAE te blijven. Daarna werd het wat vlakker, ik wachtte op dat moment.”

Van Aert kreeg ook nog de vraag of de zege in Lausanne extra waarde voor hem had. De Zwitserse stad staat ook wel bekend als de ‘olympische hoofdstad. ,,Ik heb niet echt gedacht aan olympische status van Lausanne", zei Van Aert daarover. ,,Winnen in de Tour is sowieso prachtig, het maakt niet uit waar. Ik ga hier lekker van genieten.”

Kruijswijk: ‘Dit was ons plan’

Met de etappezege van Van Aert kwam het plan van Jumbo-Visma precies uit, zo vertelde Steven Kruijswijk na afloop bij de NOS. ,,Vanaf het begin af aan hebben we gezegd dat we in deze etappe voor Wout wilden gaan. Ik denk dat die finale hem heel goed ligt, omdat de snelle mannen en er dan al af zijn”, legde Kruijswijk uit. ,,Dit is natuurlijk ook heel goed voor de groene trui. Hij pakt heel veel punten, terwijl de echte sprinters eraf zijn.”

Kruijswijk moet deze Tour vooral werk verrichten voor klassementsrenners Jonas Vingegaard en Primoz Roglic in de bergetappes, maar vandaag beweest Nathan Van Hooydonck zijn waarde voor Jumbo-Visma door het peloton op 3 kilometer voor de finish voorbij de laatst overgebleven vluchter (Fred Wright) te brengen. ,,Nathan heeft vandaag berenwerk geleverd, die heeft samen met een andere jongen de hele dag op kop gereden. Het was echt niet makkelijk vandaag. Dit was heel sterk van de ploeg en heel knap dat Wout het zo afmaakt", zei Kruijswijk.

,,Je weet dat Wout een superrenner is voor de groene trui, maar je weet ook dat de combinatie met klassementsrenners en Wout soms best lastig kan zijn. We moeten af en toe een beetje schipperen, hoe we het werk verdelen en wie we in de gaten houden. Maar je ziet ook dat Wout zich voor de volle honderd procent inzet voor de ploeg op de dagen dat we hem nodig hebben. Er zijn maar weinig renners zoals hij.”

