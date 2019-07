Zeeman: Het worden twee heel lastige dagen voor Dylan

Zeeman denkt ook dat Groenewegen mentaal een flinke te verwerken heeft gekregen. ,,Geel voor in de eerste etappe was een supergroot doel. Aan de andere kant hebben we vrijdag nog gezegd: dit is een koers over drie weken. Geel zou een fantastische bonus zijn geweest, maar als hij er deze weken gewoon één wint is de blijdschap ook maximaal.”



Maar, eerlijk is eerlijk, benadrukte Zeeman. ,,Hij zal echt vandaag veel pijn hebben. We zullen niet veel aan hem hebben. Die moet er vandaag echt doorgetrokken worden. Geen lange beurten op kop.”