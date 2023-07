Zieke Mathieu van der Poel mijdt pers voor Tour de France-etappe: ‘Maar het gaat al beter met hem’

Van der Poel moet woensdag in de relatief vlakke rit van Clermont-Ferrand naar Moulins weer helpen om de Belgische sprinter Jasper Philipsen goed te gaan afzetten. Zijn teamgenoot was in de eerste Tourweek mede dankzij het voorbereidende werk van Van der Poel al drie keer de sterkste. ,,We gaan kijken hoe de dag verloopt", zegt ploegbaas Christoph Roodhooft voor de start. ,,Allereerst is het belangrijk om aan sprinten te komen, dan zal Mathieu zijn enige inspanning van de dag zijn om Jasper te piloteren naar de laatste 200 meter. Met Jonas Rickaert hebben we ook nog iemand die kan helpen. Mocht het nodig zijn, kan Jasper het ook zelf.”

,,Hij voelt zich beter", vervolgt Roodhooft. ,,Hij is nog niet helemaal van de ziekte af, maar het gaat beter. Natuurlijk hebben we getest op corona. De test was negatief. Voor hem was gisteren wel een ontgoocheling. Hij had zijn zinnen op de rit gezet. Het hoesten was vannacht gelukkig minder. Qua gevoel had hij een goede dag, maar die lichte ziekte zat hem gewoon in de weg.”