Abidal nieuwe technisch directeur van Barça

Veel interesse voor spits Sevilla meldt zich voor begeerde Bas Dost

4 juni Bas Dost zet zijn loopbaan mogelijk voort in de Spaanse Primera División. Sevilla heeft zich gemeld bij de 29-jarige spits, die na het rampzalige seizoensslot bij Sporting Lissabon zijn langste tijd gehad lijkt te hebben in Portugal. Ook vanuit Italië en Engeland is volop belangstelling voor de voormalig Oranje-international.