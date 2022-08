AD Voetbalpodcast | ‘Deadline Day is de dag van visieloosheid’

,,Het is de dag van visieloosheid’, trapt Wijffels gelijk af. ,,Clubs zonder beleid komen dan uit hun holen. Ze zijn in paniek en denken even snel een speler te halen. Neem bijvoorbeeld Bournemouth. Die verliezen met 9-0 en gaan nog aankopen doen. Ook Lucas Ocampos naar Ajax is een paniekaankoop. Die is ingegeven doordat ze moeten handelen nu Antony weg is. Ik vind het wel een leuke speler hoor.”

Alfred Schreuder was maandagavond bij Ziggo kritisch op Antony en de club dat de transfer toch doorging. Van Nistelrooij was dinsdag bij PSV anders. ,,Het leek wel of hij in het hoofd van de speler kroop over een transfer. Die hebben ook hun eigen plan. Daar had hij wel begrip voor. De eredivisie is immers een handelshuis.”