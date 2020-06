Advies UEFA voor voetbalbonden: 5 oktober transferdeadline

FIFA: Voetbal­lers mogen in hetzelfde seizoen voor drie clubs spelen

11 juni De wereldvoetbalbond FIFA staat spelers toe om in één seizoen voor drie verschillende clubs uit te komen. Het gaat om een tijdelijke maatregel, die het gevolg is van de coronacrisis. De FIFA wil daarmee voorkomen dat profvoetballers buiten hun schuld om zonder club komen te zitten. Normaal mogen spelers in hetzelfde seizoen maximaal voor twee clubs uitkomen.