Ajacied Brian Brobbey na dit seizoen weer terug naar RB Leipzig

Harroui heeft transfer eindelijk te pakken: ‘Spelen in de Serie A, daar droom je van als voetballer’

Vandaag werd officieel wat al dagen in de lucht hing: Abdou Harroui maakt de overstap naar Sassuolo, middenmoter in de Italiaanse Serie A. De 23-jarige middenvelder uit Leiden kan volgende week zondag, in de thuiswedstrijd tegen AS Roma, zijn debuut maken voor zijn nieuwe club. ,,Ik heb er ongelooflijk veel zin in.”

31 augustus