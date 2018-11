Ajax beloont Mazraoui met verbeterd contract

‘In de winterstop gaat er echt niemand weg bij Ajax’

31 oktober Ajax verkoopt in de winterstop geen dragende spelers. Die boodschap had directeur voetbalzaken voorafgaand aan het bekerduel van zijn club tegen Go Ahead Eagles. ,,In de winter gaat er echt niemand weg”, stelde hij voor de camera van FOX Sports. ,,Nee, dat is echt kansloos.”