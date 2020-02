Ajax bevestigt toptransfer Ziyech: voor 40 miljoen naar Chelsea

Hakim Ziyech vertrekt na dit seizoen van Ajax naar Chelsea. Dat heeft de Amsterdamse club bevestigd. De landskampioen heeft met Chelsea een akkoord bereikt over een transfersom van 40 miljoen euro voor de 26-jarige spelmaker, die nog tot de zomer van 2022 onder contract stond in Amsterdam. Het bedrag kan via bonussen oplopen tot 44 miljoen euro.

Ziyech speelt sinds 2016 voor Ajax. In 160 wedstrijden maakte hij 49 doelpunten en gaf hij talloze assists. De afgelopen jaren werd vaak gespeculeerd over een vertrek van de Marokkaanse international. Transfers naar onder meer AS Roma en Sevilla gingen echter niet door.



Chelsea wilde Ziyech het liefste afgelopen maand al overnemen, maar Ajax weigerde mee te werken aan een vertrek tijdens het seizoen. Na vier seizoenen verhuist de aanvallende middenvelder in de zomer alsnog van Amsterdam naar Londen.



Van de transfersom krijgt FC Twente, de vorige club van Ziyech, 400.000 euro als een solidariteitsvergoeding. Voor SC Heerenveen, waar de Marokkaan zijn opleiding genoot, ligt ongeveer anderhalf miljoen euro klaar. Ook amateurclub ASV Dronten profiteert mee. Ziyech speelde er na zijn 12de. Zijn eerste club, Reaal Dronten, blijft met lege handen. Ziyech speelde er tot zijn 11de, omdat FIFA-regels bepalen dat bij buitenlandse transfers alleen de opleidingsjaren vanaf 12 jaar worden vergoed.

Ziyech maakte gisteren in de gewonnen bekerwedstrijd tegen Vitesse (0-3) als invaller zijn rentree na een kuitblessure. Hij wilde toen niet ingaan op de geruchten over een mogelijk vertrek naar Chelsea. ,,We weten naar wat voor clubs Hakim wil, dan kan je het een keer verwachten dat zo’n club een keer langs komt”, zei trainer Erik ten Hag. ,,Het is een bonus dat hij nog bij ons speelt. Eigenlijk had ik wel verwacht dat hij eerder zou vertrekken.”

Volledig scherm Hakim Ziyech botst op Kurt Zouma tijdens Ajax - Chelsea van vorig najaar. © Pim Ras Fotografie

