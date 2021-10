Ajax breekt verbintenis Edson Álvarez open

Na wat aanpassingsproblemen is Álvarez inmiddels uitgegroeid tot een vaste waarde in het succesvolle elftal van trainer Erik ten Hag. Stade Rennes toonde eerder dit jaar nog interesse in de Mexicaan. De Franse club had zo’n 20 miljoen euro over voor hem, maar voor directeur voetbalzaken Marc Overmars was een vertrek van Álvarez onbespreekbaar.