Ajax hoopt Bayer Leverkusen te kloppen in strijd om handtekening Timothy Fosu-Mensah

Fosu-Mensah kwam dit seizoen pas 108 minuten in actie: 81 in de Premier League en 27 in de Champions League. Vorig seizoen kwam Fosu-Mensah in de laatste weken van het seizoen nog tot zes optredens, nadat hij daarvoor (mede door blessures en verhuurperiodes) bijna drie jaar geen wedstrijd voor Manchester United had gespeeld. De 1,90 meter lange Fosu-Mensah, die als rechtsback, centrumverdediger en controlerende middenvelder kan spelen, maakte in de zomer van 2014 de overstap naar Manchester United. Hij speelde daarvoor acht jaar in de jeugd van Ajax.



Louis van Gaal liet Fosu-Mensah debuteren in de hoofdmacht van Manchester United. Op 28 februari 2016 viel hij in de 55ste minuut in bij de 3-2 overwinning op Arsenal op Old Trafford. Bij Manchester United heeft Fosu-Mensah inmiddels 30 wedstrijden achter zijn naam staan, waarvan 16 in de Premier League. Fosu-Mensah werd door United verhuurd aan de Londense Premier League-clubs Crystal Palace (24 duels in 2017/2018) en Fulham (13 duels in 2018/2019).