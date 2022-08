Ajax huurt boomlange spits Lorenzo Lucca van Pisa

Ajax was niet de enige club met interesse in de 21-jarige jeugdinternational van Italië. Ook Bologna wilde de 2,01 meter lange spits graag inlijven.



Lucca was slechts één seizoen actief bij Pisa, dat Palermo vorig jaar ruim 2 miljoen euro betaalde om hem over te nemen. In dienst van de Serie B-club kwam de kopsterke spits afgelopen seizoen tot zes goals en vier assists in 35 optredens. Lucca heeft tot nu toe vijf interlands voor de Italiaanse beloftenploeg gespeeld, waarin hij twee keer scoorde. Hij gaat bij Ajax spelen met rugnummer 18.