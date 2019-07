Ajax krijgt 75 miljoen euro verspreid over vijf jaar voor transfer De Ligt naar Juventus

Ajax ontvangt de transfersom niet in één keer, maar gespreid over vijf jaar. De Amsterdamse club verkocht deze zomer ook Frenkie de Jong voor 75 miljoen euro. De middenvelder verhuisde naar FC Barcelona. De transfersom van De Jong kan via bonussen nog oplopen tot 86 miljoen.



De Ligt debuteerde op 21 september 2016 in het eerste elftal van Ajax. Hij luisterde zijn debuut in de bekerwedstrijd tegen Willem II (5-0) direct op met een doelpunt. De verdediger groeide al snel uit tot een vaste waarde en was afgelopen seizoen zelfs aanvoerder van het elftal dat in eigen land de ‘dubbel’ veroverde en in de Champions League maar net naast een finaleplaats greep. Ajax schakelde in de kwartfinales Juventus uit, met dank aan een rake kopbal van De Ligt in Turijn (1-2). De zeventienvoudig international speelde 117 officiële wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax en daarin maakte hij dertien doelpunten.