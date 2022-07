Ajax legt Portugees talent Francisco ‘Chico’ Conceição (19) voor vijf jaar vast

Conceição, ook een linksbenige rechtsbuiten, moet op termijn de opvolger worden van Antony. Conceição is jeugdinternational van Portugal en speelde al vijftig wedstrijden in de hoofdmacht van de Portugese topclub, waar zijn vader Sérgio de hoofdtrainer is. In die vijftig optredens was hij goed voor drie goals en vijf assists.



Afgelopen seizoen wonnen vader en zoon de Portugese dubbel met FC Porto. Conceição speelde van 2011 tot 2017 nog in de jeugdopleiding van Sporting Lissabon, maar maakte vijf jaar geleden de overstap naar Porto. De 1,70 meter lange linkspoot staat op drie goals in elf interlands voor Jong Portugal.