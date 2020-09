Ajax mikt in slotweek transferperiode op komst van Klaiber en Klaassen

Ajax heeft vandaag geïnformeerd naar de mogelijkheden tot een transfer van Sean Klaiber, de 26-jarige rechtsback van FC Utrecht. Daar verlengde hij vorig jaar zijn contract tot de zomer van 2022. Ajax en FC Utrecht zijn de onderhandelingen gestart, maar van een akkoord is nog lang geen sprake. Klaiber gaf vorige week in een interview nog aan graag bij FC Utrecht te willen blijven. ,,Ik wil vlammen dit seizoen bij FC Utrecht, dat is mijn doel. Er is zo veel moois gaande nu bij de club en daar wil ik onderdeel van zijn. Wie weet, als er een Premier League-club komt.. Dat zijn kansen die je niet kunt laten schieten. Maar in mijn hoofd ben ik heel rustig en wil ik gewoon onderdeel zijn van dit team. Zeker dit seizoen", zei hij toen.

Klaiber staat ook in de belangstelling van Parma Calcio, dat laatste staat in de Serie A na nederlagen in de eerste twee speelrondes. Bij Ajax wordt de spoeling dun op rechtsback vanwege het aanstaande vertrek van Sergiño Dest naar FC Barcelona. Die transfer, voor zo'n 20 miljoen euro, komt de komende dagen rond. Ajax heeft dan nog tot komende maandag om Klaiber binnen te halen als zijn vervanger. Klaiber zal in Amsterdam dan de concurrentie aan moeten gaan met Noussair Mazraoui.

Klaassen begonnen aan derde seizoen bij Werder

Klaassen gaf kort nadat hij zich met Werder Bremen handhaafde in de Bundesliga via zijn zaakwaarnemer aan niet te willen vertrekken uit Duitsland, maar Ajax heeft nu toch weer een lijntje uitgegooid richting de zestienvoudig international. De 27-jarige middenvelder moet het middenrif en de selectie van de Amsterdammers van meer balans voorzien.

Klaassen zelf wenste vandaag niet te reageren op de toenadering van zijn voormalige werkgever. Ajax, dat nog wel een controlerende middenvelder gebruiken kan, heeft zich inmiddels gemeld bij Werder Bremen. De Duitse club nam hem twee jaar geleden over van Everton, waar Klaassen na zes seizoenen in de hoofdmacht van Ajax een mislukt avontuur beleefde.

,,De speculaties over Davy’s toekomst kunnen stoppen, hij zal zeker in Bremen blijven”, zei zijn zaakwaarnemer Søren Lerby eerder. ,,Davy wil bij Werder een beter seizoen spelen dan het vorige. Hij is niet het type dat gewoon wegloopt na een slecht jaar.”

Ajax gaat niet akkoord met een schikkingsvoorstel van drie duels schorsing, waarvan een wedstrijd voorwaardelijk, voor Edson Álvarez. De tuchtcommissie van de KNVB gaat zich nu buigen over de strafmaat voor de middenvelder uit Mexico.

Álvarez kreeg zaterdag in de slotfase van de eerste helft van het duel met Vitesse een rode kaart, na interventie van de VAR. Hij ging, wel of niet per ongeluk, op het onderbeen van tegenstander Loïs Openda staan.

Trainer Erik ten Hag liet direct na de wedstrijd al weten dat hij het niet eens was met de rode kaart. ,,Iedereen die gevoetbald heeft, die weet dat hij dit niet expres deed.”